La bataille médiatique a pris une nouvelle dimension depuis qu’un certain nombre de joueurs dont Noah Rubin ont dénoncé une « bulle » qui n’existerait pas. De plus, en s’exprimant à travers une story sur son compte Instagram en parlant de « fake buble ». Benoit Paire a mis de l’huile sur le feu. Il en fallait pas plus pour que l’USTA se défende et qu’elle accuse le joueur tricolore de laxisme : « Il a été clairement indiqué que le joueur ayant contracté le virus ne respectait pas les protocoles de santé approuvés par l’État de New York ».

Selon nous, Benoit Paire ne va pas tarder lui aussi à réagir à ces accusations. L’affaire ne fait que commencer.