Comme vient de le révéler Christopher Clarey sur son compte Twitter, la Fédération américaine de tennis (USTA) vient d’annuler plusieurs compétitions juniors et seniors à cause de la pandémie de coronavirus qui continue de sévir outre-Atlantique. En tout, ce sont une petite dizaine de tournois qui ont été annulés alors que l’US Open doit se dérouler dans un mois et demi (du 31 août au 13 septembre).

