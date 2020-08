L’USTA est plus que jamais déterminée à organiser Cincinnati et l’US Open au sein de ses installations à New York, théâtre habituel de l’US Open. Le circuit mondial risque à nouveau d’être confronté à un problème avec la prochaine annulation du tournoi de Madrid.

Le journal Marca révèle également que l’USTA et l’ATP pourraient être en conflit si des joueurs venaient à être testés positifs au Covid-19. La fédération américaine prévoit la disqualification d’un joueur si une personne de son entourage est positif au Covid-19. Cette mesure ne plairait pas à l’ATP qui envisagerait de retirer les points du tournoi (2000 pour le vainqueur). La lutte s’annonce intense.