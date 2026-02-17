AccueilUS OpenL'USTA pique carrément Craig Tiley aux Australiens...
L’USTA pique carré­ment Craig Tiley aux Australiens…

Jean Muller
Par Jean Muller

Cela peut devenir une affaire d’état. 

Selon plusieurs sources, le direc­teur de l’Open d’Australie, le très créatif et ingé­nieux Craig Tiley serait sur le point de rejoindre la fédé­ra­tion améri­caine de tennis. La mission de l’Australien serait sûre­ment donner un nouvel élan notam­ment à l’US Open qui est un peu largué en terme de marke­ting et d’aura par rapport aux autres levées du Grand Chelem. 

Flushing Meadows est un stade vieillot à qui il manque d’une vraie iden­tité histo­rique et cultu­relle comme c’est le cas pour Wimbledon et Roland‐Garros. 

Aux commandes de l’Happy Slam, Craig a réalisé des prouesses.

L’Open d’Australie est devenu un rendez‐vous sportif mondial incon­tour­nable en début d’année.

En le recru­tant, l’USTA espère reprendre une forme de leader­ship, c’est donc plutôt logique.

Publié le mardi 17 février 2026 à 11:10

