Cela peut devenir une affaire d’état.
Selon plusieurs sources, le directeur de l’Open d’Australie, le très créatif et ingénieux Craig Tiley serait sur le point de rejoindre la fédération américaine de tennis. La mission de l’Australien serait sûrement donner un nouvel élan notamment à l’US Open qui est un peu largué en terme de marketing et d’aura par rapport aux autres levées du Grand Chelem.
Flushing Meadows est un stade vieillot à qui il manque d’une vraie identité historique et culturelle comme c’est le cas pour Wimbledon et Roland‐Garros.
Aux commandes de l’Happy Slam, Craig a réalisé des prouesses.
L’Open d’Australie est devenu un rendez‐vous sportif mondial incontournable en début d’année.
En le recrutant, l’USTA espère reprendre une forme de leadership, c’est donc plutôt logique.
Publié le mardi 17 février 2026 à 11:10