La tournée américaine sur dur qui doit débuter le 14 août et sonner la reprise du circuit aura-t-elle lieu ? Au regard de la situation qui ne cesse de se dégrader aux Etats-Unis, les tournois américains apparaissent de plus en plus menacés. Pourtant, les organisateurs de l’USTA se veulent optimistes concernant le bon déroulement de l’US Open qui doit avoir lieu du 31 août au 13 septembre.

Dans des propos relayés par Essentially Sports, le CEO Mike Dowse a fait part de son optimisme : « Il y a trois principes : pouvons-nous réussir le tournoi d’une manière saine et sûre pour tout le monde ? Si nous pouvons, alors nous passons au deuxième : est-ce que c’est bon pour le tennis, dans son meilleur intérêt ? Et le troisième : est-ce que cela a du sens sur le plan financier ? A ce jour, ces trois questions sont toujours vraies. Nous avons le feu vert pour les trois. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la ville de New York, l’Etat de New York pour nous assurer que nos protocoles sanitaires sont corrects. »

Le dirigeant de la fédération américaine qualifie le tennis comme le sport « parfait » dans cette crise sanitaire : « Nous avons entendu dire que les ventes de raquettes et de balles ont doublé depuis la fin du mois de mars. Et nous savons que les gens qui achètent des raquettes et des balles sont de nouveaux joueurs. C’est passionnant. Si vous passez devant des courts publics en ce moment, ils sont pleins. Le tennis est le sport Covid parfait. »