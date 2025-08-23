Championne de l’Open d’Australie à la surprise générale contre Aryna Sabalenka (6−3, 2–6, 7–5) en janvier dernier, Madison Keys réalise la meilleure saison de sa carrière. Invité à donné ses impressions pour l’US Open, l’Américaine estime que le niveau est très relevé, beaucoup de joueuses pourront prétendre à la victoire finale.
« Je pense que le niveau du tennis féminin est très élevé et, à mon avis, il y a 25 joueuses qui peuvent aller loin ou remporter le tournoi. Je pense également que cela rend notre sport très intéressant. De nombreuses nouvelles stars ont fait leur apparition. Je pense que c’est une période très intéressante pour le tennis féminin », a souligné la sixième joueuse mondiale dans des propos relayés par Championat.
Publié le samedi 23 août 2025 à 19:20