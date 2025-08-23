AccueilUS OpenMadison Keys : "Il y a 25 joueuses qui peuvent aller loin...
US Open

Madison Keys : « Il y a 25 joueuses qui peuvent aller loin ou remporter le tournoi »

thomasb
Par thomasb

-

2

Championne de l’Open d’Australie à la surprise géné­rale contre Aryna Sabalenka (6−3, 2–6, 7–5) en janvier dernier, Madison Keys réalise la meilleure saison de sa carrière. Invité à donné ses impres­sions pour l’US Open, l’Américaine estime que le niveau est très relevé, beau­coup de joueuses pour­ront prétendre à la victoire finale.

« Je pense que le niveau du tennis féminin est très élevé et, à mon avis, il y a 25 joueuses qui peuvent aller loin ou remporter le tournoi. Je pense égale­ment que cela rend notre sport très inté­res­sant. De nombreuses nouvelles stars ont fait leur appa­ri­tion. Je pense que c’est une période très inté­res­sante pour le tennis féminin », a souligné la sixième joueuse mondiale dans des propos relayés par Championat.

Publié le samedi 23 août 2025 à 19:20

Article précédent
Musetti, avant d’af­fronter Mpetshi Perricard : « Depuis mon arrivée, je me suis entraîné trois jours avec Draper, Alcaraz et Rune. J’ai de bonnes sensa­tions, surtout physiquement »
Article suivant
Darren Cahill, co‐entraîneur de Sinner : « Alcaraz et Jannik ne sont pas meilleurs amis, mais cette riva­lité est saine et excel­lente pour le tennis, nous venons de sortir d’une période dorée avec Djokovic, Federer, Nadal, et Murray »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.