Championne de l’Open d’Australie à la surprise géné­rale contre Aryna Sabalenka (6−3, 2–6, 7–5) en janvier dernier, Madison Keys réalise la meilleure saison de sa carrière. Invité à donné ses impres­sions pour l’US Open, l’Américaine estime que le niveau est très relevé, beau­coup de joueuses pour­ront prétendre à la victoire finale.

« Je pense que le niveau du tennis féminin est très élevé et, à mon avis, il y a 25 joueuses qui peuvent aller loin ou remporter le tournoi. Je pense égale­ment que cela rend notre sport très inté­res­sant. De nombreuses nouvelles stars ont fait leur appa­ri­tion. Je pense que c’est une période très inté­res­sante pour le tennis féminin », a souligné la sixième joueuse mondiale dans des propos relayés par Championat.