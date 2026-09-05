Nicolas Mahut, qui a mis un terme à sa carrière en 2025, a désor­mais rejoint la player box de Benjamin Bonzi pour entraîner le Français.

Auteur d’un très bon début de tournoi, Bonzi retrou­vera ce soir le Russe Karen Khachanov, tombeur de la tête de série numéro 3, Félix Auger‐Aliassime.

Dans les colonnes de L’Équipe, Mahut est revenu sur les hauts et les bas de son joueur, qui a besoin d’enchaîner les matchs et de trouver du rythme pour exprimer plei­ne­ment son tennis. Et ça tombe plutôt bien : Bonzi semble juste­ment avoir trouvé ce rythme cette semaine et aura de sérieux argu­ments à faire valoir ce soir.

« Benjamin a du mal à avoir de la régu­la­rité. Tu le vois dans ses résul­tats, tu le vois dans ses saisons. Il a parfois des trous parce qu’il est blessé, mais il a aussi parfois des trous parce qu’il a du mal à garder cette stabi­lité. Là, vous le voyez s’encourager, être plus démons­tratif. Mais c’est lié à ses sensa­tions, et c’est là toute la complexité.Benjamin a un fonc­tion­ne­ment où il a d’abord besoin de trouver du rythme dans son jeu et dans son physique pour pouvoir s’exprimer. Mais il est assez intro­verti, il met parfois du temps à trouver son rythme… Il y a des joueurs qui sont capables de revenir très vite après une bles­sure. Lui, quand il est absent du circuit, il lui faut plusieurs semaines avant de retrouver son rythme.Il revient, mais ça prend du temps. Quand tu es blessé deux mois et qu’il te faut deux mois pour revenir, faites le calcul… Mais quand il est bien comme main­te­nant, son niveau peut monter très haut » a déclaré l’en­trai­neur Français.