Nicolas Mahut, qui a mis un terme à sa carrière en 2025, a désormais rejoint la player box de Benjamin Bonzi pour entraîner le Français.
Auteur d’un très bon début de tournoi, Bonzi retrouvera ce soir le Russe Karen Khachanov, tombeur de la tête de série numéro 3, Félix Auger‐Aliassime.
Dans les colonnes de L’Équipe, Mahut est revenu sur les hauts et les bas de son joueur, qui a besoin d’enchaîner les matchs et de trouver du rythme pour exprimer pleinement son tennis. Et ça tombe plutôt bien : Bonzi semble justement avoir trouvé ce rythme cette semaine et aura de sérieux arguments à faire valoir ce soir.
« Benjamin a du mal à avoir de la régularité. Tu le vois dans ses résultats, tu le vois dans ses saisons. Il a parfois des trous parce qu’il est blessé, mais il a aussi parfois des trous parce qu’il a du mal à garder cette stabilité. Là, vous le voyez s’encourager, être plus démonstratif. Mais c’est lié à ses sensations, et c’est là toute la complexité.Benjamin a un fonctionnement où il a d’abord besoin de trouver du rythme dans son jeu et dans son physique pour pouvoir s’exprimer. Mais il est assez introverti, il met parfois du temps à trouver son rythme… Il y a des joueurs qui sont capables de revenir très vite après une blessure. Lui, quand il est absent du circuit, il lui faut plusieurs semaines avant de retrouver son rythme.Il revient, mais ça prend du temps. Quand tu es blessé deux mois et qu’il te faut deux mois pour revenir, faites le calcul… Mais quand il est bien comme maintenant, son niveau peut monter très haut » a déclaré l’entraineur Français.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 15:50