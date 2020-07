Nicolas Mahut est un vrai observateur du tennis mondial, que ce soit en coulisses comme sur les courts. Dernièrement, il a accordé une interview à Arnaud Di Pasquale dans le cadre de son émission Dip Talk. L’Angevin y commente l’actualité tennistique de façon large et il lâche deux infos pour susciter notre enthousiasme. La première concernant Rafael Nadal : « J’imagine aisément Rafal Nadal zapper l’US Open pour privilégier Madrid et Roland-Garros. » Et la deuxième plus virulente au sujet de l’annulation de la Coupe Davis qu’il aime tant : « La Coupe Davis a été annulée surtout parce que Gérard Piqué a perdu 30 millions d’euros. »