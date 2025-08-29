Parti aux toilettes avant le début du cinquième set, Adrian Mannarino a appris à son retour sur le court l’abandon de Ben Shelton, touché à l’épaule depuis le début de la quatrième manche.
Lors de l’interview sur le court, le Français a exprimé de la compassion pour son adversaire avant d’ironiser sur la situation.
« La recette ? J’essaye juste. J’ai 37 ans et c’est la première fois que je gagne un match depuis les toilettes (rires). Je prends toujours du plaisir sur le court et j’espère pouvoir poursuivre ma carrière encore un petit moment », a plaisanté Manna’ qui entre dans l’histoire avec cette qualification pour les huitièmes de finale de l’US Open.
Pour tenter de poursuivre l’aventure et de se qualifier en quarts de finale, le « divin chauve » affrontera Jiri Lehecka, 21e mondial.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 23:14