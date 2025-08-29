Parti aux toilettes avant le début du cinquième set, Adrian Mannarino a appris à son retour sur le court l’abandon de Ben Shelton, touché à l’épaule depuis le début de la quatrième manche.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Français a exprimé de la compas­sion pour son adver­saire avant d’iro­niser sur la situation.

« La recette ? J’essaye juste. J’ai 37 ans et c’est la première fois que je gagne un match depuis les toilettes (rires). Je prends toujours du plaisir sur le court et j’es­père pouvoir pour­suivre ma carrière encore un petit moment », a plai­santé Manna’ qui entre dans l’his­toire avec cette quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open.

📊 Ils ont réussi à se quali­fier en 1⁄ 8 de finale d’un tournoi du Grand Chelem après avoir fêté leurs 37 ans (1980−2025) :

🇺🇸 Jimmy Connors

🇭🇷 Ivo Karlovic

🇨🇭 Roger Federer

🇷🇸 Novak Djokovic

🇫🇷 Gaël Monfils

🇫🇷 Adrian Mannarino 🆕 pic.twitter.com/5xYw9LIrWb — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 29, 2025

Pour tenter de pour­suivre l’aven­ture et de se quali­fier en quarts de finale, le « divin chauve » affron­tera Jiri Lehecka, 21e mondial.