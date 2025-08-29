AccueilUS OpenMannarino, après l'abandon de Shelton : "J'ai 37 ans et c'est la...
US Open

Mannarino, après l’abandon de Shelton : « J’ai 37 ans et c’est la première fois que je gagne un match depuis les toilettes »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1084

Parti aux toilettes avant le début du cinquième set, Adrian Mannarino a appris à son retour sur le court l’abandon de Ben Shelton, touché à l’épaule depuis le début de la quatrième manche.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Français a exprimé de la compas­sion pour son adver­saire avant d’iro­niser sur la situation. 

« La recette ? J’essaye juste. J’ai 37 ans et c’est la première fois que je gagne un match depuis les toilettes (rires). Je prends toujours du plaisir sur le court et j’es­père pouvoir pour­suivre ma carrière encore un petit moment », a plai­santé Manna’ qui entre dans l’his­toire avec cette quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de l’US Open. 

Pour tenter de pour­suivre l’aven­ture et de se quali­fier en quarts de finale, le « divin chauve » affron­tera Jiri Lehecka, 21e mondial. 

Publié le vendredi 29 août 2025 à 23:14

Article précédent
La détresse de Shelton, Mannarino en huitièmes !
Article suivant
Apostolos Tsitsipas répond à Goran Ivanisevic : « Je n’ai pas aimé qu’il exprime ses opinions publiquement »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.