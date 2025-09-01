S’il a réalisé un magni­fique parcours à l’US Open en retrou­vant les huitièmes de finale en Grand Chelem à 37 ans, Adrian Mannarino n’a pas caché une petite décep­tion après sa défaite en quatre sets contre Jiri Lehecka : 7–6(4), 6–4, 2–6, 6–2.

« C’est un super résultat pour un joueur comme moi d’ar­river en huitièmes, pour une fois je trou­vais que le match était un peu plus à ma portée (contrai­re­ment à ces huitièmes en Grand Chelem d’avant). J’étais un peu plus tendu que sur les matches d’avant, c’est un peu dommage d’ar­river un peu entamé physi­que­ment. Mes coups étaient moins percu­tants et perfor­mants parce que j’étais plus lent et j’avais moins de force sur mes appuis », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.