S’il a réalisé un magnifique parcours à l’US Open en retrouvant les huitièmes de finale en Grand Chelem à 37 ans, Adrian Mannarino n’a pas caché une petite déception après sa défaite en quatre sets contre Jiri Lehecka : 7–6(4), 6–4, 2–6, 6–2.
« C’est un super résultat pour un joueur comme moi d’arriver en huitièmes, pour une fois je trouvais que le match était un peu plus à ma portée (contrairement à ces huitièmes en Grand Chelem d’avant). J’étais un peu plus tendu que sur les matches d’avant, c’est un peu dommage d’arriver un peu entamé physiquement. Mes coups étaient moins percutants et performants parce que j’étais plus lent et j’avais moins de force sur mes appuis », a déclaré le Français dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 15:56