Face au Tchèque Lehecka, le Français a eu un vrai regain de forme avant de céder physiquement
Après un premier set qu’il aurait du rempoter (NDLR : Il menait 4–1 dans le tie‐break), Adrian a commencé à se compliquer la tâche. Même si les rallyes se succédaient, le Tchèque semblait à l’aise et enfonçait le clou dans la seconde manche .
C’est au moment où on le sentait au plus haut qu’il connaissait un vrai trou d’air. Mannarino n’en demandait pas plus pour revenir dans le match en remportant avec autorité le 3ème set assez facilement (6−2). Le tricolore breakait tout de suite et on pensait justement que l’on allait avoir droit à une manche décisive.
Mais ce ne fut pas le cas, le Tchèque décidait alors d’accélérer la cadence notamment au service. En face, Adrian n’avait plus de gaz et s’inclinait logiquement (6−7, 4–6, 6–2, 3–6)
Adrian a réalisé une belle tournée d’été et un bon US Open, il sera 55ème à l’issue de la dernière levée du Grand Chelem, de quoi se faire plaisir sur cette fin de saison.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 20:25