Face au Tchèque Lehecka, le Français a eu un vrai regain de forme avant de céder physiquement

Après un premier set qu’il aurait du rempoter (NDLR : Il menait 4–1 dans le tie‐break), Adrian a commencé à se compli­quer la tâche. Même si les rallyes se succé­daient, le Tchèque semblait à l’aise et enfon­çait le clou dans la seconde manche .

C’est au moment où on le sentait au plus haut qu’il connais­sait un vrai trou d’air. Mannarino n’en deman­dait pas plus pour revenir dans le match en rempor­tant avec auto­rité le 3ème set assez faci­le­ment (6−2). Le trico­lore brea­kait tout de suite et on pensait juste­ment que l’on allait avoir droit à une manche décisive.

Mais ce ne fut pas le cas, le Tchèque déci­dait alors d’ac­cé­lérer la cadence notam­ment au service. En face, Adrian n’avait plus de gaz et s’in­cli­nait logi­que­ment (6−7, 4–6, 6–2, 3–6)

Adrian a réalisé une belle tournée d’été et un bon US Open, il sera 55ème à l’issue de la dernière levée du Grand Chelem, de quoi se faire plaisir sur cette fin de saison.