Vainqueur de l’Italien Lorenzo Sonego en quatre sets au premier tour de l’US Open, Adrian Mannarino a surtout été questionné sur les conditions de la bulle dans la bulle. En effet, « Manna » fait partie des onze joueurs ayant côtoyé Benoît Paire avant son test positif au COVID-19. Il raconte l’avant et l’après partie de carte : « Je devais m’entrainer samedi mais il pleuvait alors avec plusieurs autres joueurs français on ne savait pas quoi faire, puis nous sommes allés jouer aux cartes dans la suite de Benoît (Paire) où il y a plus de place, on était évidemment tous avec nos masques (…) On a juste pas eu de chance, surtout lui. C’est vrai qu’il peu parfois paraître un peu fou mais il a vraiment respecté toutes les règles et on sait vraiment pas comment il a pu attraper le virus. Après notre isolement, on a eu un très beau groupe qui s’est créé entre tous les joueurs français. On a tous pas dormi, on s’est tous soutenu avec ce groupe WhatsApp. »

« Benoît va bien, c’est dur pour lui, c’est jamais marrant de respecter les règles a 100 % et finalement d’attraper le virus »

Le Français a ensuite raconté son quotidien hors des courts : « On a pas le droit de prendre les navettes avec les autres joueurs, on est obligé de prendre les escaliers de service, on nous monte la nourriture devant nos portes… Nous sommes obligés de faire pleins de trucs nouveaux mais c’est ainsi. On va désormais être un peu plus testé et l’important c’est qu’on ne fasse prendre aucun risque aux autres. Benoît va bien, c’est dur pour lui, c’est jamais marrant de respecter les règles à 100 % et finalement d’attraper le virus », a conclu le 39e joueur mondial.