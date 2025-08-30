Vainqueur par abandon de Ben Shelton, contraint de jeter l’éponge avant le début du cinquième set en raison d’une douleur à l’épaule, Adrian Mannarino a raconté à L’Equipe le moment où il a compris qu’il était qualifié en huitièmes de finale de l’US Open.

« En fait, je vais aux toilettes, la personne qui m’ac­com­pagne me dit que c’est trois minutes. Elle me prévient quand il n’en reste plus que deux. À ce moment, j’ai entendu au talkie que Shelton arrê­tait. Le temps de sortir des toilettes et je croi­sais le juge‐arbitre qui me disait que c’était fini. C’est un peu inso­lite, c’est la première fois que je gagne un match des toilettes, il faut une première pour tout (rires). »