Vainqueur par abandon de Ben Shelton, contraint de jeter l’éponge avant le début du cinquième set en raison d’une douleur à l’épaule, Adrian Mannarino a raconté à L’Equipe le moment où il a compris qu’il était qualifié en huitièmes de finale de l’US Open.
« En fait, je vais aux toilettes, la personne qui m’accompagne me dit que c’est trois minutes. Elle me prévient quand il n’en reste plus que deux. À ce moment, j’ai entendu au talkie que Shelton arrêtait. Le temps de sortir des toilettes et je croisais le juge‐arbitre qui me disait que c’était fini. C’est un peu insolite, c’est la première fois que je gagne un match des toilettes, il faut une première pour tout (rires). »
Publié le samedi 30 août 2025 à 13:08