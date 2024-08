Englué dans une très mauvaise passe depuis sa demi‐finale sur le tournoi de Dallas en février dernier (seule­ment deux victoires sur les 21 matchs suivants dont 10 défaites de rang avant d’ar­river à New‐York), Adrian Mannarino a mis fin à cette série noire ce mardi en s’im­po­sant avec auto­rité face à Borna Coric au premier tour de l’US Open (7−5, 6–2, 6–3).

Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur cette période forcé­ment doulou­reuse, l’ac­tuel 42e joueur mondial a reconnu avoir beau­coup douté.

« Des ques­tions, je m’en suis posé pas mal. De mon ressenti, c’était la première fois que je traver­sais une série aussi dure, je ne savais pas vrai­ment comment m’en sortir, faire des choses un peu nouvelles sans tout changer. C’est toujours pareil : on se dit : »Est‐ce qu’il faut conti­nuer à faire ce qui fonc­tion­nait et ça va revenir ? Ou est ce qu’il faut tout changer ? » C’est beau­coup de remises en ques­tion, des nuits compli­quées et fina­le­ment au fond de moi, j’ai impres­sion que je jouais plutôt correc­te­ment à l’en­traî­ne­ment. C’est ce qui est frus­trant, je perds des matches mais sans perdre 6–1, 6–2 toutes les semaines, c’est souvent très accroché et à l’en­traî­ne­ment, ça se passe bien donc je me dis, à chaque fois que j’ar­rive à un tournoi que ça va repartir. Et fina­le­ment non. En plus, je perds contre des mecs, je ne veux pas les déva­luer, mais ce ne sont pas des joueurs contre qui j’ai l’im­pres­sion que je vais perdre si je fais un bon match, j’ai tout le temps toujours pas mal de confiance en moi quand j’entre sur le court, et je suis très peu fier de moi quand j’en sors. »