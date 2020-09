Adrian Mannarino qui a dominé Jack Sock s’est qualifié pour le 3ème tour. Il fait partie des joueurs « contact » de Benoit Paire.

Du coup, il bénéfice d’un traitement de « faveur ». Contrairement à Kristina Mladenovic, il semble bien le supporter : « On en peut pas se plaindre. Les organisateurs ont été très réactifs. On a un chauffeur personnel, on peut commander de la nourriture qui arrive dans nos suites. Au final, ce sont des petits avantages plutôt agréables. Je peux m’entraîner, appeler un kiné, j’ai vraiment l’impression de pouvoir défendre mes chances à 100 %. Peut-être que ma situation est différente de celle de Kristina car je suis très proche des autres joueurs. On échange beaucoup, on est très soudés, cela aide. Après on savait que cette année cela allait être un peu moins cool. Mais j’ai envie de dire que cela ressemble quand même à ce qu’il se passe toute l’année, et de mon côté, j’ai l’habitude d’avoir une vie de solitaire, donc cela me dérange pas »