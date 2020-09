Marc Rosset ne veut pas accabler Novak Djokovic après sa disqualification de l’US Open pour avoir involontairement envoyé une balle sur une juge de ligne. L’ancien 9e joueur mondial et actuel consultant pour la RTS, qui a lui aussi eu des gestes d’humeur au cours de sa carrière (dont une main cassée), n’accable pas le numéro 1 mondial même s’il est d’accord avec la sanction.

« Comme moi quand je m’étais énervé en finale de la Hopman Cup à Perth, en 1996. J’avais tapé contre une bâche avec ma main, et par malchance, il y avait tous les cinq mètres un pylône en fer. Si j’avais frappé 10 centimètres à droite ou à gauche, je ne me serai jamais cassé la main. Et là, j’avais dû abandonner pour le plus grand désespoir de Martina Hingis. J’étais passé pour un con, mais derrière tu assumes. La vie continue. Comme Djokovic, on n’a tué personne. Novak a tout de suite pris des nouvelles de la dame en lui présentant ses excuses, c’était un fait de jeu, un geste d’humeur comme il en arrive toute l’année. Mais là, je le répète, sur le coup Djoko n’a pas eu de chance », a déclaré le Suisse lors d’une interview au Matin.