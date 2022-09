Depuis 2017, Serena Williams visait inlas­sa­ble­ment un 24e titre du Grand Chelem qui lui aurait permis d’égaler Margaret Court, déten­trice du record absolu, hommes et femmes confondus. L’Australienne, aujourd’hui âgée de 80 ans, se satis­fait appa­rem­ment de rester seule en tête.

Alors que les hommages se multi­plient pour l’Américaine, Court, spécia­liste des sorties polé­miques, s’est montrée très critique à l’égard de Serena dans des propos accordés au Daily Telegraph.

« Serena, je l’ai admirée en tant que joueuse, mais je ne pense pas qu’elle m’ait jamais admirée. Serena a joué sept ans de plus que moi. Personnellement, j’ai terminé au début de la tren­taine. Je suis revenue après deux bébés. Après mon premier bébé, j’ai gagné trois des quatre Grands Chelems. Et Serena n’a pas gagné un Majeur depuis qu’elle a eu un bébé. J’aurais adoré jouer à cette époque. Je pense que c’est telle­ment plus facile », a lâché celle qui a joué durant les années 60 et 70.