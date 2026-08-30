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Mariano Navone, avant d’af­fronter Djokovic au premier tour : « En plus du fait qu’il soit le meilleur de tous les temps, je suis un grand fan. Après tout ce que j’ai vu en vidéo, je vais l’affronter en face à face »

Par
Thomas S
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

48e joueur mondial et opposé à Novak Djokovic au premier tour de l’US Open (cette nuit, pas avant 1h du matin), Mariano Navone a été inter­rogé par ESPN avant d’af­fronter pour la première fois de sa carrière l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. Et à l’écouter, l’Argentin va vivre un moment très spécial. 

« Nous étions à l’en­traî­ne­ment et je ne savais même pas que le tirage au sort avait eu lieu. Mon coach est venu me voir et m’a dit que j’avais un très beau match. On m’a dit que c’était Djokovic… Affronter Djokovic, c’est tout un programme. En plus du fait qu’il soit le meilleur de tous les temps, je suis un grand fan. Il existe un lien très fort entre lui et le tennis. Dimanche, nous serons adver­saires ; après tout ce que j’ai vu en vidéo, je vais main­te­nant l’affronter en face à face. Ce sera un beau match pour se battre, pour riva­liser, pour se mesurer à un adver­saire comme Djokovic, à l’US Open, dans un Grand Chelem. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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