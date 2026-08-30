48e joueur mondial et opposé à Novak Djokovic au premier tour de l’US Open (cette nuit, pas avant 1h du matin), Mariano Navone a été inter­rogé par ESPN avant d’af­fronter pour la première fois de sa carrière l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. Et à l’écouter, l’Argentin va vivre un moment très spécial.

« Nous étions à l’en­traî­ne­ment et je ne savais même pas que le tirage au sort avait eu lieu. Mon coach est venu me voir et m’a dit que j’avais un très beau match. On m’a dit que c’était Djokovic… Affronter Djokovic, c’est tout un programme. En plus du fait qu’il soit le meilleur de tous les temps, je suis un grand fan. Il existe un lien très fort entre lui et le tennis. Dimanche, nous serons adver­saires ; après tout ce que j’ai vu en vidéo, je vais main­te­nant l’affronter en face à face. Ce sera un beau match pour se battre, pour riva­liser, pour se mesurer à un adver­saire comme Djokovic, à l’US Open, dans un Grand Chelem. »