48e joueur mondial et opposé à Novak Djokovic au premier tour de l’US Open (cette nuit, pas avant 1h du matin), Mariano Navone a été interrogé par ESPN avant d’affronter pour la première fois de sa carrière l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem. Et à l’écouter, l’Argentin va vivre un moment très spécial.
« Nous étions à l’entraînement et je ne savais même pas que le tirage au sort avait eu lieu. Mon coach est venu me voir et m’a dit que j’avais un très beau match. On m’a dit que c’était Djokovic… Affronter Djokovic, c’est tout un programme. En plus du fait qu’il soit le meilleur de tous les temps, je suis un grand fan. Il existe un lien très fort entre lui et le tennis. Dimanche, nous serons adversaires ; après tout ce que j’ai vu en vidéo, je vais maintenant l’affronter en face à face. Ce sera un beau match pour se battre, pour rivaliser, pour se mesurer à un adversaire comme Djokovic, à l’US Open, dans un Grand Chelem. »
Publié le dimanche 30 août 2026 à 13:13