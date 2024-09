De retour sur le circuit chal­lenger à 35 ans, après deux opéra­tions du genou droit, Marin Cilic veut tenter de s’of­frir encore quelques émotions fortes dans le monde du tennis. En atten­dant, il est revenu pour L’Equipe sur son sacre à l’US Open, en 2014. Il y a dix ans.

Le Croate en a profité pour raconter une anecdote.

« Avant le tournoi, je devais faire mon VISA pour la Chine, je me suis retrouvé dans un magasin pour prendre une photo. Une femme, qui y bossait, m’a reconnu. Lorsque j’ai payé, j’ai donné un billet de 20 $, elle m’a rendu 5,55 $ et m’a dit : « Quelque chose se passe ! C’est un jour heureux ! » Mon staff m’a alors dit : « Si tu gagnes l’US Open, on revient la voir. » Après avoir remporté le titre, je suis revenu la voir avec un bouquet de cent fleurs. »