Le tableau féminin a rendu son verdict, Elena Rybakina est la nouvelle reine de New York. En finale de l’US Open, la désormais triple championne en Grand Chelem a disposé d’Aryna Sabalenka en trois sets (6−4, 5–7, 6–2).
Impressionnante de sang‐froid, la Kazakh n’a jamais semblé douter pendant la rencontre, malgré le retour en grâce de sa rivale dans la seconde manche. Une belle performance de la numéro deux mondiale qui n’a pas laissé insensible les spécialistes de la petite balle jaune, à commencer par Marion Bartoli. Consultante pour Sky Sports le temps de la quinzaine, la championne de Wimbledon n’a pas tari d’éloges à son sujet.
« Pouvez‐vous imaginer que son meilleur résultat ici était jusqu’à présent le quatrième tour ? C’est extraordinaire : venir ici avec toute la pression du monde, en sachant que la première place mondiale était en jeu, et réussir à remporter le titre. La façon dont elle a rebondi au début du troisième set ce soir m’a paru absolument extraordinaire. On aurait dit qu’elle avait complètement oublié ce qui s’était passé à la fin du deuxième set, lorsqu’elle s’était fait surprendre sur son propre service. Elle a simplement continué à aller de l’avant, sans jamais s’arrêter. Elle est capable de tout sur un court de tennis. Il ne lui manque plus que Roland‐Garros pour réaliser le Grand Chelem en carrière », a commenté la Française, dans des propos relayés par Tennis 365.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 09:55