Le tableau féminin a rendu son verdict, Elena Rybakina est la nouvelle reine de New York. En finale de l’US Open, la désor­mais triple cham­pionne en Grand Chelem a disposé d’Aryna Sabalenka en trois sets (6−4, 5–7, 6–2).

Impressionnante de sang‐froid, la Kazakh n’a jamais semblé douter pendant la rencontre, malgré le retour en grâce de sa rivale dans la seconde manche. Une belle perfor­mance de la numéro deux mondiale qui n’a pas laissé insen­sible les spécia­listes de la petite balle jaune, à commencer par Marion Bartoli. Consultante pour Sky Sports le temps de la quin­zaine, la cham­pionne de Wimbledon n’a pas tari d’éloges à son sujet.

« Pouvez‐vous imaginer que son meilleur résultat ici était jusqu’à présent le quatrième tour ? C’est extra­or­di­naire : venir ici avec toute la pres­sion du monde, en sachant que la première place mondiale était en jeu, et réussir à remporter le titre. La façon dont elle a rebondi au début du troi­sième set ce soir m’a paru abso­lu­ment extra­or­di­naire. On aurait dit qu’elle avait complè­te­ment oublié ce qui s’était passé à la fin du deuxième set, lorsqu’elle s’était fait surprendre sur son propre service. Elle a simple­ment continué à aller de l’avant, sans jamais s’arrêter. Elle est capable de tout sur un court de tennis. Il ne lui manque plus que Roland‐Garros pour réaliser le Grand Chelem en carrière », a commenté la Française, dans des propos relayés par Tennis 365.