Consultante pour SkySports depuis le début de la quinzaine de l’US Open, Marion Bazrtoli a forcément été interrogé sur l’épineux problème de la programmation et matchs terminant jusqu’au bout de la nuit, comme cela a été le cas pour le quart entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz.
Et la lauréate de Wimbledon 2013 semble avoir trouvé la solution, le tout sans détruite les traditions de ce sport.
« D’un point de vue télévisuel, c’est formidable, car les téléspectateurs sont rivés à leur canapé et veulent suivre le match depuis chez eux. Mais je dirais qu’au final, un match par soirée, surtout quand on arrive aux quarts de finale et qu’on sait que ces rencontres vont être beaucoup plus serrées, pourrait bien être la solution. Je dirais que pendant la première semaine, on peut en programmer deux, car on sait que certains matchs risquent d’être à sens unique, mais au fur et à mesure que le tournoi avance, il ne devrait y en avoir qu’un seul. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 14:44