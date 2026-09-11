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Marion Bartoli : « Cela pour­rait bien être la solu­tion pour éviter les matchs tardifs »

Par
Thomas S
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Consultante pour SkySports depuis le début de la quin­zaine de l’US Open, Marion Bazrtoli a forcé­ment été inter­rogé sur l’épi­neux problème de la program­ma­tion et matchs termi­nant jusqu’au bout de la nuit, comme cela a été le cas pour le quart entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz.

Et la lauréate de Wimbledon 2013 semble avoir trouvé la solu­tion, le tout sans détruite les tradi­tions de ce sport. 

« D’un point de vue télé­vi­suel, c’est formi­dable, car les télé­spec­ta­teurs sont rivés à leur canapé et veulent suivre le match depuis chez eux. Mais je dirais qu’au final, un match par soirée, surtout quand on arrive aux quarts de finale et qu’on sait que ces rencontres vont être beau­coup plus serrées, pour­rait bien être la solu­tion. Je dirais que pendant la première semaine, on peut en programmer deux, car on sait que certains matchs risquent d’être à sens unique, mais au fur et à mesure que le tournoi avance, il ne devrait y en avoir qu’un seul. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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