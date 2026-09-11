Consultante pour SkySports depuis le début de la quin­zaine de l’US Open, Marion Bazrtoli a forcé­ment été inter­rogé sur l’épi­neux problème de la program­ma­tion et matchs termi­nant jusqu’au bout de la nuit, comme cela a été le cas pour le quart entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz.

Et la lauréate de Wimbledon 2013 semble avoir trouvé la solu­tion, le tout sans détruite les tradi­tions de ce sport.

« D’un point de vue télé­vi­suel, c’est formi­dable, car les télé­spec­ta­teurs sont rivés à leur canapé et veulent suivre le match depuis chez eux. Mais je dirais qu’au final, un match par soirée, surtout quand on arrive aux quarts de finale et qu’on sait que ces rencontres vont être beau­coup plus serrées, pour­rait bien être la solu­tion. Je dirais que pendant la première semaine, on peut en programmer deux, car on sait que certains matchs risquent d’être à sens unique, mais au fur et à mesure que le tournoi avance, il ne devrait y en avoir qu’un seul. »