Accueil US Open

Marion Bartoli choquée par Elena Rybakina : « Pouvez‐vous imaginer quel était son meilleur résultat à New‐York avant cette année ? »

Par
Baptiste Mulatier
-
104

Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’un huitième de finale à l’US Open, et qu’elle avait dû aban­donner en quarts de finale à Cincinnati le 21 août dernier à cause d’une bles­sure à la cheville, Elena Rybakina repart de New‐York avec la place de numéro 1 mondiale, une victoire contre la double tenante du titre, Aryna Sabalenka, et un troi­sième titre en Grand Chelem. 

Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon 2013, consul­tant pour Sky Sports, est admi­ra­tive de ce qu’a accompli la Kazakhstanaise. 

« Pouvez‐vous imaginer que son meilleur résultat précé­dent ici était le quatrième tour ? C’est extra­or­di­naire : venir ici avec toute la pres­sion du monde, sachant qu’elle avait la première place mondiale en jeu, pour fina­le­ment remporter le titre. La façon dont elle s’est reprise au début du troi­sième set ce soir m’a semblé abso­lu­ment extra­or­di­naire. On aurait dit qu’elle avait complè­te­ment oublié ce qui s’était passé à la fin de ce deuxième set, lorsqu’elle s’était fait surprendre sur son propre jeu de service. Elle n’a jamais cessé d’avancer, de progresser sans cesse. La façon dont elle atta­quait constam­ment le service de Sabalenka la mettait sous une pres­sion constante. La frappe de balle de cette jeune femme est tout simple­ment excep­tion­nelle. Elle est capable de tout faire sur un court de tennis. Il ne lui manque plus que Roland‐Garros pour réaliser le Grand Chelem en carrière. » 

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 17:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥