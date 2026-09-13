Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’un huitième de finale à l’US Open, et qu’elle avait dû aban­donner en quarts de finale à Cincinnati le 21 août dernier à cause d’une bles­sure à la cheville, Elena Rybakina repart de New‐York avec la place de numéro 1 mondiale, une victoire contre la double tenante du titre, Aryna Sabalenka, et un troi­sième titre en Grand Chelem.

Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon 2013, consul­tant pour Sky Sports, est admi­ra­tive de ce qu’a accompli la Kazakhstanaise.

« Pouvez‐vous imaginer que son meilleur résultat précé­dent ici était le quatrième tour ? C’est extra­or­di­naire : venir ici avec toute la pres­sion du monde, sachant qu’elle avait la première place mondiale en jeu, pour fina­le­ment remporter le titre. La façon dont elle s’est reprise au début du troi­sième set ce soir m’a semblé abso­lu­ment extra­or­di­naire. On aurait dit qu’elle avait complè­te­ment oublié ce qui s’était passé à la fin de ce deuxième set, lorsqu’elle s’était fait surprendre sur son propre jeu de service. Elle n’a jamais cessé d’avancer, de progresser sans cesse. La façon dont elle atta­quait constam­ment le service de Sabalenka la mettait sous une pres­sion constante. La frappe de balle de cette jeune femme est tout simple­ment excep­tion­nelle. Elle est capable de tout faire sur un court de tennis. Il ne lui manque plus que Roland‐Garros pour réaliser le Grand Chelem en carrière. »