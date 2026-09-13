Alors qu’elle n’avait jamais fait mieux qu’un huitième de finale à l’US Open, et qu’elle avait dû abandonner en quarts de finale à Cincinnati le 21 août dernier à cause d’une blessure à la cheville, Elena Rybakina repart de New‐York avec la place de numéro 1 mondiale, une victoire contre la double tenante du titre, Aryna Sabalenka, et un troisième titre en Grand Chelem.
Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon 2013, consultant pour Sky Sports, est admirative de ce qu’a accompli la Kazakhstanaise.
« Pouvez‐vous imaginer que son meilleur résultat précédent ici était le quatrième tour ? C’est extraordinaire : venir ici avec toute la pression du monde, sachant qu’elle avait la première place mondiale en jeu, pour finalement remporter le titre. La façon dont elle s’est reprise au début du troisième set ce soir m’a semblé absolument extraordinaire. On aurait dit qu’elle avait complètement oublié ce qui s’était passé à la fin de ce deuxième set, lorsqu’elle s’était fait surprendre sur son propre jeu de service. Elle n’a jamais cessé d’avancer, de progresser sans cesse. La façon dont elle attaquait constamment le service de Sabalenka la mettait sous une pression constante. La frappe de balle de cette jeune femme est tout simplement exceptionnelle. Elle est capable de tout faire sur un court de tennis. Il ne lui manque plus que Roland‐Garros pour réaliser le Grand Chelem en carrière. »
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 17:16