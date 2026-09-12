En finale de l’US Open, la double tenante du titre Aryna Sabalenka affrontera Elena Rybakina, qui, quoi qu’il arrive, lui prendra la place de numéro 1 mondiale lundi.
Interrogée par L’Equipe avant le choc, Marion Bartoli s’est notamment penchée sur l’influence du très controversé (suspendu l’année dernière) coach de Rybakina, Stefano Vukov.
« J’avais en face de moi son coach pendant tout le match contre (Naomi) Osaka (en huitièmes de finale, ndlr), où j’étais bord terrain, et il lui disait ce qu’il fallait faire avant chaque point. Il lui disait où il fallait servir, comment il fallait jouer tactiquement. Bien évidemment, ça ne laisse pas beaucoup de place pour s’exprimer. Mais après, si ça convient à Elena, je ne peux rien dire de plus. Quand tu arrives à guider quelqu’un jusqu’à la place de numéro 1 mondiale, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Rybakina est une joueuse d’une efficacité redoutable. Elle n’a pas besoin de courir. Les adversaires n’arrivent pas à exposer la partie qui reste faible de son jeu, qui est le mouvement. Elle propose un niveau de jeu où si tu n’es pas extrêmement rapide, en fait, tu ne fais que subir tout le temps… »
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 14:38