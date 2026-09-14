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Mark Petchey répond à Khachanov et Shelton : « Ce n’est pas le rebond de la balle de Zverev qui pose problème. C’est son pour­cen­tage de premières balles, supé­rieur à 70 %, qui pose problème à tout le monde »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York - Pegula - Usa

Malgré son deuxième sacre en Grand Chelem décroché ce dimanche à l’US Open, Alexander Zverev n’a encore pas échappé aux critiques, notam­ment concer­nant sa manière de faire rebondir sa balle avant de servir.

Après les critiques de Karen Khachanov, son adver­saire en demi‐finales, Ben Shelton, battu en finale, s’est égale­ment exprimé à ce sujet, tout comme le père et entraî­neur de ce dernier, Bryan.

Désireux de répondre sur cette polé­mique, l’an­cien joueur britan­nique, Mark Petchey, a estimé que c’était surtout le service mons­trueux de l’Allemand qui gênait avant tous ses adversaires. 

« J’adore le fait qu’Alexander Zverev respecte les règles. C’est l’un des rares joueurs à faire le tour du filet après le premier jeu et lors des chan­ge­ments de côté au tie‐break. Il sert en moins de 25 secondes. Ce n’est pas le rebond de la balle qui pose problème. C’est son pour­cen­tage de premières balles servies, supé­rieur à 70 %, qui pose problème à tout le monde. Il a surmonté des défaites abso­lu­ment brutales et déchi­rantes. Une menta­lité à toute épreuve et une éthique de travail exem­plaire. Vainqueur de deux tour­nois du Grand Chelem en une saison. Une carrière digne du Hall of Fame s’an­nonce. Félicitations Sascha. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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