Malgré son deuxième sacre en Grand Chelem décroché ce dimanche à l’US Open, Alexander Zverev n’a encore pas échappé aux critiques, notamment concernant sa manière de faire rebondir sa balle avant de servir.
Après les critiques de Karen Khachanov, son adversaire en demi‐finales, Ben Shelton, battu en finale, s’est également exprimé à ce sujet, tout comme le père et entraîneur de ce dernier, Bryan.
Désireux de répondre sur cette polémique, l’ancien joueur britannique, Mark Petchey, a estimé que c’était surtout le service monstrueux de l’Allemand qui gênait avant tous ses adversaires.
I love the fact that @AlexZverev plays within the rules.— Mark Petchey (@_markpetchey) September 14, 2026
One of the very few players who walks around the net after the first game and at the changeovers in tiebreaks.
Serves within 25 seconds.
The ball bouncing isn’t the issue. It’s the 70% plus 1st serves in that’s the…
« J’adore le fait qu’Alexander Zverev respecte les règles. C’est l’un des rares joueurs à faire le tour du filet après le premier jeu et lors des changements de côté au tie‐break. Il sert en moins de 25 secondes. Ce n’est pas le rebond de la balle qui pose problème. C’est son pourcentage de premières balles servies, supérieur à 70 %, qui pose problème à tout le monde. Il a surmonté des défaites absolument brutales et déchirantes. Une mentalité à toute épreuve et une éthique de travail exemplaire. Vainqueur de deux tournois du Grand Chelem en une saison. Une carrière digne du Hall of Fame s’annonce. Félicitations Sascha. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 15:45