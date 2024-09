Et si Aryna Sabalenka allait titiller la place de numéro 1 mondiale d’Iga Swiatek d’ici la fin de la saison ?

Si la Biélorusse accuse encore un retard de 2169 points sur la Polonaise après son sacre à l’US Open, tout est encore possible. C’est en tout ce que pense Martina Navratilova dans des propos rapportés sur Sky Sports.

« C’est la meilleure joueuse sur terrain dur et elle rattrape Iga Swiatek au clas­se­ment, nous verrons donc qui finira n°1 mondiale à la fin de l’année. Je pense que mathé­ma­ti­que­ment, il est encore possible pour Sabalenka d’y parvenir d’ici la fin de l’année et elle devrait le faire car elle a remporté deux tour­nois majeurs. J’ai l’impression qu’elle a amélioré tous les aspects de son jeu, progres­si­ve­ment et dans son ensemble. Je pense qu’elle peut améliorer son jeu de tran­si­tion et venir plus souvent au filet. Elle est telle­ment grande au filet qu’il est diffi­cile de la passer. J’aimerais voir cette tran­si­tion. C’est sur le revers slicé qu’elle peut le plus s’amé­liorer, surtout sur gazon. »