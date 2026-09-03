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Martina Navratilova craque : « Le tennis est le seul sport où cela arrive. Je trouve ça dingue »

Par
Thomas S
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L’US Open a encore battu un record lors du premier tour de cette édition 2026. Et ce n’est pas le plus glorieux. En effet, la rencontre entre Sofia Kenin et Venus Williams est devenue la plus tardive de l’his­toire du tournoi avec un début à 00h13, heure locale. 

Une hérésie pour l’an­cienne cham­pionne, Martina Navratilova, qui a poussé un vrai coup de gueule au micro de Sky Sports au sujet de ces fameuses sessions de nuit. 

« C’est le match féminin qui a débuté le plus tard de toute l’his­toire. Après minuit, et ça aurait pu être encore plus tard. Le tennis est le seul sport où cela arrive. Je trouve ça dingue. Je pense qu’il faut revoir l’organisation de la session nocturne. C’est trop tard. Je pense qu’ils devraient faire jouer les simples mascu­lins, puis peut‐être un match de double. Si on fait les simples fémi­nins, on peut encore avoir un autre match de double, ou un autre simple féminin. On aurait ainsi au moins quatre sets joués. Même si l’on programme d’abord le match féminin, qui se joue en trois sets, les hommes commencent à 22 h. Si un match masculin se prolonge en cinq sets, on commence à minuit. On n’est jamais sur le court à minuit et on ne commence jamais un match à minuit, c’est donc contre‐productif pour tout le monde, tant pour les spec­ta­teurs que pour les joueuses. »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 14:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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