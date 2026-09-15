Pour sa première finale en Grand Chelem, Ben Shelton n’a pas trouvé la solution pour faire dérailler Alexander Zverev, et succéder a Andy Roddick, dernier américain à triompher à Flushing Meadows en 2003. A 23 ans, ce n’est pas l’aboutissement de son périple dans la petite balle jaune, mais une expérience formatrice pour la suite.
Du moins, Martina Navratilova en est convaincu. Consultante pour Sky Sports pendant l’US Open, l’ancienne numéro un mondiale a loué l’esprit de compétition de « Big Ben ». La Tchèque estime que cette mentalité l’amènera à se battre pour les plus grands titres prochainement.
« Savez‐vous ce que j’ai le plus aimé chez lui ? Sa réaction lors de la remise des trophées. Il lançait des regards furieux vers le trophée. Il a dit : “Un jour, je vais remporter ce trophée”. Il était vraiment furieux de ne pas avoir gagné. Il reviendra », a commenté la nonuple championne de Wimbledon, dans des propos rapportés par Tennis World USA.
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 10:50