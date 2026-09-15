Pour sa première finale en Grand Chelem, Ben Shelton n’a pas trouvé la solu­tion pour faire dérailler Alexander Zverev, et succéder a Andy Roddick, dernier améri­cain à triom­pher à Flushing Meadows en 2003. A 23 ans, ce n’est pas l’abou­tis­se­ment de son périple dans la petite balle jaune, mais une expé­rience forma­trice pour la suite.

Du moins, Martina Navratilova en est convaincu. Consultante pour Sky Sports pendant l’US Open, l’an­cienne numéro un mondiale a loué l’es­prit de compé­ti­tion de « Big Ben ». La Tchèque estime que cette menta­lité l’amè­nera à se battre pour les plus grands titres prochainement.

« Savez‐vous ce que j’ai le plus aimé chez lui ? Sa réac­tion lors de la remise des trophées. Il lançait des regards furieux vers le trophée. Il a dit : “Un jour, je vais remporter ce trophée”. Il était vrai­ment furieux de ne pas avoir gagné. Il reviendra », a commenté la nonuple cham­pionne de Wimbledon, dans des propos rapportés par Tennis World USA.