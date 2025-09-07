AccueilUS OpenMartina Navratilova sur Amanda Anisimova, battue par Aryna Sabalenka : "Perdre en...
US Open

Martina Navratilova sur Amanda Anisimova, battue par Aryna Sabalenka : « Perdre en finale, ça craint. Mais si quel­qu’un lui avait dit qu’elle allait être en finale de Wimbledon et de l’US Open, elle aurait été aux anges »

Thomas S
Par Thomas S

-

6632

Consultante pour Sky Sports et invitée à s’ex­primer sur la victoire d’Aryna Sabalenka contre Amanda Anisimova en finale de l’US Open, Martina Navratilova a tenu à rela­ti­viser la décep­tion logique de l’Américaine, battue une deuxième fois d’af­filée en finale de Grand Chelem. 

« L’expérience a payé pour Sabalenka. Pour Anisimova. Quel été ! Elle n’a rien à se repro­cher. Si quel­qu’un lui avait dit que vous alliez être en finale de Wimbledon ou de l’U.S. Open, elle aurait été aux anges. Mais perdre en finale, ça craint. Cela fait mal. Mais je pense que cette défaite a été plus facile à encaisser, d’une certaine manière, pour elle. Elle en a tiré beau­coup d’en­sei­gne­ments et elle reviendra. »

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 16:16

Article précédent
Nick Kyrgios en dit plus sur la bataille des sexes face à Aryna Sabalenka : « Il faut savoir que mon terrain sera plus petit mais on aura tous les deux un service, si elle en avait deux, je perdrais »
Article suivant
Rafael Nadal n’a vrai­ment pas changé malgré la retraite : « Je ne peux pas m’empêcher de faire ça »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.