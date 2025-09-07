Consultante pour Sky Sports et invitée à s’exprimer sur la victoire d’Aryna Sabalenka contre Amanda Anisimova en finale de l’US Open, Martina Navratilova a tenu à relativiser la déception logique de l’Américaine, battue une deuxième fois d’affilée en finale de Grand Chelem.
« L’expérience a payé pour Sabalenka. Pour Anisimova. Quel été ! Elle n’a rien à se reprocher. Si quelqu’un lui avait dit que vous alliez être en finale de Wimbledon ou de l’U.S. Open, elle aurait été aux anges. Mais perdre en finale, ça craint. Cela fait mal. Mais je pense que cette défaite a été plus facile à encaisser, d’une certaine manière, pour elle. Elle en a tiré beaucoup d’enseignements et elle reviendra. »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 16:16