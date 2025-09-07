Consultante pour Sky Sports et invitée à s’ex­primer sur la victoire d’Aryna Sabalenka contre Amanda Anisimova en finale de l’US Open, Martina Navratilova a tenu à rela­ti­viser la décep­tion logique de l’Américaine, battue une deuxième fois d’af­filée en finale de Grand Chelem.

« L’expérience a payé pour Sabalenka. Pour Anisimova. Quel été ! Elle n’a rien à se repro­cher. Si quel­qu’un lui avait dit que vous alliez être en finale de Wimbledon ou de l’U.S. Open, elle aurait été aux anges. Mais perdre en finale, ça craint. Cela fait mal. Mais je pense que cette défaite a été plus facile à encaisser, d’une certaine manière, pour elle. Elle en a tiré beau­coup d’en­sei­gne­ments et elle reviendra. »