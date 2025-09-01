Injouable depuis le début de l’US Open où il n’a toujours pas perdu le moindre set avant d’affronter Jiri Lehecka en quarts de finale, Carlos Alcaraz est en train d’impressionner tous les observateurs et spécialistes, à commencer par Martina Navratilova.
« Nous sommes à court d’adjectifs et d’hyperboles, mais ce n’est pas de l’hyperbole parce que c’est réel. Son mélange de rotations, de vitesse et de rythme, son amorti lobé qui passe au‐dessus de la tête de Rinderknech et atterrit parfaitement sur la ligne de fond. Son toucher de balle combiné à sa puissance. Personne n’a ça. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 19:39