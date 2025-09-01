AccueilUS OpenMartina Navratilova sur Carlos Alcaraz : "Personne n'a ça. Nous sommes à...
Martina Navratilova sur Carlos Alcaraz : « Personne n’a ça. Nous sommes à court d’ad­jec­tifs et d’hyperboles »

Thomas S

Injouable depuis le début de l’US Open où il n’a toujours pas perdu le moindre set avant d’af­fronter Jiri Lehecka en quarts de finale, Carlos Alcaraz est en train d’im­pres­sionner tous les obser­va­teurs et spécia­listes, à commencer par Martina Navratilova. 

« Nous sommes à court d’ad­jec­tifs et d’hy­per­boles, mais ce n’est pas de l’hy­per­bole parce que c’est réel. Son mélange de rota­tions, de vitesse et de rythme, son amorti lobé qui passe au‐dessus de la tête de Rinderknech et atterrit parfai­te­ment sur la ligne de fond. Son toucher de balle combiné à sa puis­sance. Personne n’a ça. »

1 septembre 2025

