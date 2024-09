Invitée à réagir à l’éli­mi­na­tion de Novak Djokovic face à Alexei Popyrin dès le troi­sième tour de l’US Open, Martina Navratilova a expliqué, chez nos confrères de Sky Sports, qu’elle n’était pas vrai­ment surprise.

« Son objectif pour l’année était d’ob­tenir la médaille d’or olym­pique, et il l’a fait, donc je ne suis pas surprise qu’il n’ait pas eu la concen­tra­tion ou le feu sacré. Il est impos­sible de rester constant. Quand vous avez un petit jour de moins bien quand vous êtes plus âgé, c’est bien pire que quand vous avez 25 ans. Tout devient plus diffi­cile, plus long. La récu­pé­ra­tion après un entraî­ne­ment intensif, la récu­pé­ra­tion après une bles­sure. Vous voulez vous entraîner moins, mais vous êtes alors en moins bonne forme. Je ne vois pas comment il peut rester motivé. Si quel­qu’un peut le faire, c’est bien lui, mais il doit jouer un peu plus dur que ce qu’il a fait jusqu’à présent. S’il recule trop… il faut être dur en match. On ne peut pas s’en­traîner à cela. »