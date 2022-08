Avant que le tournoi ne débute, il est bien utile de prendre connais­sance des analyses de Mats Wilander. Elles peuvent notam­ment servir à faire de bons pronos­tiques ou de suivre le tournoi en toute quié­tude. Selon le Suédois, la victoire de Daniil l’an dernier face à Djokovic a changé la donne mais malgré tout les consé­quences ne sont pas encore toujours respectées.

« Je pense que quelque chose a changé, même si c’est dans une propor­tion assez faible. Avec la victoire de Daniil, les autres ont pu se dire que c’était possible de battre Rafa et Novak en Grand Chelem, même en finale. On a vu ça dans certains matches cette année, avec Sascha Zverev à Roland‐Garros avant qu’il ne se blesse contre Rafa ou même Jannik Sinner à Wimbledon face à Novak. Mais dans le même temps, rien n’a vrai­ment changé. Même pour Daniil Medvedev ».