Invité à s’ex­primer chez nos confrères de L’Équipe au sujet de l’édi­tion 2026 de l’US Open qui débute ce dimanche à 17h, heure fran­çaise, Mats Wilander a fait part de sa grande excitation.

Pour le Suédois et ancien numéro 1 mondial, le tournoi masculin est l’un des plus ouverts depuis très longtemps.

« C’est l’US Open le plus ouvert depuis des lustres, et je crois que ça peut partir dans tous les sens. Je pense égale­ment que quel­qu’un comme Arthur Fils, dans ce contexte, est un candidat très sérieux au titre. En fait, j’en vois six qui peuvent gagner cet US Open, dont Arthur. Les autres seraient Zverev, Djokovic, Alcaraz, Shelton et Fritz. Vous allez me dire que Fils n’est allé qu’une seule fois en deuxième semaine de Grand Chelem jusqu’à main­te­nant, mais, selon moi, ça ne change pas grand‐chose. On ne peut même pas juger de son niveau dans ces tournois‐là, car il en a joué si peu… Je pense au contraire que le format des cinq sets va plutôt l’aider à trouver son rythme et à mettre en place son jeu, comme c’est souvent le cas pour les tout meilleurs. »