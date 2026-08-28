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Mats Wilander pas tendre avec la nouvelle pépite du circuit : « Il a beau­coup de talent, mais je ne vois pas en lui le même poten­tiel que celui que je vois chez Arthur Fils »

Par
Thomas S
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Invité à se prononcer sur la progres­sion fulgu­rante de Rafael Jodar, révé­la­tion incon­testée de cette saison 2026, Mats Wilander n’a pas hésité à remettre en ques­tion la qualité de certains coups. 

« Je pense que Rafa Jódar a beau­coup de talent, mais qu’il ne dispose pas de coups puis­sants. Il aura sans doute l’oc­ca­sion de remporter quelques tour­nois du Grand Chelem, mais je ne vois pas en lui le même poten­tiel que celui que je vois chez Arthur Fils. Son coup droit ne fait pas néces­sai­re­ment beau­coup de dégâts à ses adver­saires et son service, pour l’instant, est loin d’être suffi­sam­ment bon. Mais Le service s’améliore avec l’âge. C’est ce qu’ont fait Djokovic et Federer. Et dans le cas de Jodar, je pense que s’il améliore son service, il pour­rait atteindre le top 5 mondial », a déclaré le Suédois chez nos confrères d’Eurosport.

Publié le vendredi 28 août 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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