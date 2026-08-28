Invité à se prononcer sur la progression fulgurante de Rafael Jodar, révélation incontestée de cette saison 2026, Mats Wilander n’a pas hésité à remettre en question la qualité de certains coups.
« Je pense que Rafa Jódar a beaucoup de talent, mais qu’il ne dispose pas de coups puissants. Il aura sans doute l’occasion de remporter quelques tournois du Grand Chelem, mais je ne vois pas en lui le même potentiel que celui que je vois chez Arthur Fils. Son coup droit ne fait pas nécessairement beaucoup de dégâts à ses adversaires et son service, pour l’instant, est loin d’être suffisamment bon. Mais Le service s’améliore avec l’âge. C’est ce qu’ont fait Djokovic et Federer. Et dans le cas de Jodar, je pense que s’il améliore son service, il pourrait atteindre le top 5 mondial », a déclaré le Suédois chez nos confrères d’Eurosport.
Publié le vendredi 28 août 2026 à 18:08