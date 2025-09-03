Consultant pour Eurosport durant la quinzaine de l’US Open, Mats Wilander s’est montré très impressionné par le tournoi réalisé jusqu’à maintenant par Carlos Alcaraz. Pour la légende suédoise, Novak Djokovic, en demi‐finales, et éventuellement Jannik Sinner, en finale, vont devoir sortir le grand jeu pour battre l’Espagnol.
« Il a joué un match fou. Il bouge bien, il tape bien. Son coup droit fonctionne à merveille alors que, parfois, il fait des erreurs. Il a tellement progressé au service que si vous voulez le battre, vous devez jouer votre meilleur tennis car il ne donne plus rien. Il progresse à chaque tour, ça sera vraiment dur de le battre. »
