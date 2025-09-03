Consultant pour Eurosport durant la quin­zaine de l’US Open, Mats Wilander s’est montré très impres­sionné par le tournoi réalisé jusqu’à main­te­nant par Carlos Alcaraz. Pour la légende suédoise, Novak Djokovic, en demi‐finales, et éven­tuel­le­ment Jannik Sinner, en finale, vont devoir sortir le grand jeu pour battre l’Espagnol.

« Il a joué un match fou. Il bouge bien, il tape bien. Son coup droit fonc­tionne à merveille alors que, parfois, il fait des erreurs. Il a telle­ment progressé au service que si vous voulez le battre, vous devez jouer votre meilleur tennis car il ne donne plus rien. Il progresse à chaque tour, ça sera vrai­ment dur de le battre. »