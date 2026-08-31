Dans une chronique écrite pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a classé Arthur Fils parmi les favoris de l’US Open et insisté sur la détermination du Français.
« Il transmet quelque chose de fort quand il joue, il est fun à regarder, et on ne peut pas ignorer à quel point il veut profondément y arriver. La détermination est totale et elle transpire. Dans le tennis français, je ne vois guère que Yannick (Noah) qui montrait une envie aussi immense. D’autres l’avaient sûrement plus ou moins à l’intérieur, mais avec Arthur, ça se voit aussi si bien en dehors que ça ne peut échapper à aucun de ses adversaires. En plus, il est agressif mais ne surjoue pas, donc il parvient à être constant également en mode attaque. Hâte de le voir sur un grand court dans un grand rendez‐vous. »
A noter qu’Arthur Fils, titré à Cincinnati et désormais 11e mondial, affrontera Stefanos Tsitsipas au premier tour du dernier Grand Chelem de l’année.
Publié le lundi 31 août 2026 à 15:55