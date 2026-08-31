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Mats Wilander sur Arthur Fils : « Dans le tennis fran­çais, je ne vois guère que Yannick Noah qui montrait une envie aussi immense »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a classé Arthur Fils parmi les favoris de l’US Open et insisté sur la déter­mi­na­tion du Français. 

« Il transmet quelque chose de fort quand il joue, il est fun à regarder, et on ne peut pas ignorer à quel point il veut profon­dé­ment y arriver. La déter­mi­na­tion est totale et elle trans­pire. Dans le tennis fran­çais, je ne vois guère que Yannick (Noah) qui montrait une envie aussi immense. D’autres l’avaient sûre­ment plus ou moins à l’in­té­rieur, mais avec Arthur, ça se voit aussi si bien en dehors que ça ne peut échapper à aucun de ses adver­saires. En plus, il est agressif mais ne surjoue pas, donc il parvient à être constant égale­ment en mode attaque. Hâte de le voir sur un grand court dans un grand rendez‐vous. »

A noter qu’Arthur Fils, titré à Cincinnati et désor­mais 11e mondial, affron­tera Stefanos Tsitsipas au premier tour du dernier Grand Chelem de l’année. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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