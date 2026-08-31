Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander a classé Arthur Fils parmi les favoris de l’US Open et insisté sur la déter­mi­na­tion du Français.

« Il transmet quelque chose de fort quand il joue, il est fun à regarder, et on ne peut pas ignorer à quel point il veut profon­dé­ment y arriver. La déter­mi­na­tion est totale et elle trans­pire. Dans le tennis fran­çais, je ne vois guère que Yannick (Noah) qui montrait une envie aussi immense. D’autres l’avaient sûre­ment plus ou moins à l’in­té­rieur, mais avec Arthur, ça se voit aussi si bien en dehors que ça ne peut échapper à aucun de ses adver­saires. En plus, il est agressif mais ne surjoue pas, donc il parvient à être constant égale­ment en mode attaque. Hâte de le voir sur un grand court dans un grand rendez‐vous. »

A noter qu’Arthur Fils, titré à Cincinnati et désor­mais 11e mondial, affron­tera Stefanos Tsitsipas au premier tour du dernier Grand Chelem de l’année.