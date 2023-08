Dans le journal l’Equipe, comme d’ha­bi­tude, Mats Wilander nous offre sa petite chro­nique avant le début des hosti­lités d’un tournoi du Grand Chelem.

L’analyse du Suédois est toujours perti­nente car Mats comprend à la fois la dimen­sion tech­nique, tactique et psycho­lo­gique de l’his­toire de ce sport magnifique.

Pour Mats, l’ar­rivée de Carlos au plus haut‐niveau est une aubaine et une chance pour permettre à Djokovic d’aller le plus loin possible dans sa carrière d’au­tant que cela change son statut par rapport à la période précédente.

« Un élément qui change les pers­pec­tives pour Nole est que le public le soutient davan­tage que lors­qu’il jouait contre Roger ou Rafa. Contre ces deux là, c’était perdu d’avance. Parce qu’il détrui­sait la riva­lité que tout le monde adorait. Le contexte émotionnel est complè­te­ment diffé­rent contre Alcaraz. Ca rend Novak plus heureux et ça se voit sur le cour. Je suis sûr qu’il est sensible à ces marques de popularité »