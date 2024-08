Consultant et chro­ni­queur pour nos confrères de L’Équipe, Mats Wilander est revenu sur l’af­faire du contrôle anti­do­page positif de Jannik Sinner. Et même si l’Italien a été reconnu inno­cent, le Suédois et ancien numéro 1 mondial regrette la manière dont s’est déroulée toute cette affaire.

« Je crois complè­te­ment en la bonne foi de Jannik Sinner. Et le taux de clos­tébol relevé est si infime que je n’ima­gine pas une seconde qu’il puisse avoir eu un impact sur ses perfor­mances spor­tives. Cela ne signifie pas que cette affaire ne soulève pas de ques­tions. Mais elles vont au‐delà du cas du numéro 1 mondial. Le problème n’est pas Sinner mais la procé­dure. On sent confu­sé­ment que quelque chose ne fonc­tionne pas. Je crois que, quand un joueur est déclaré positif, cela devrait être rendu public, après le deuxième contrôle. Ensuite, on peut lancer la procé­dure de l’appel. Tout serait alors très clair pour tout le monde. Les stig­mates seraient moins profonds pour le joueur. Parce que toute cette histoire est terrible pour Sinner. Même si c’est faux, on ne peut pas s’empêcher de penser que l’on a essayé de nous dissi­muler quelque chose. Si l’on compare à des cas plus ou moins semblables, on a aussi un senti­ment de deux poids deux mesures. Cela créé une incer­ti­tude malsaine. Il faut abso­lu­ment « fixer » la procé­dure et la rendre trans­pa­rente. Les tests sont très bons, il faut que la légis­la­tion le soit tout autant. »