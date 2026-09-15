Invité par nos confrères de L’Équipe à revenir sur le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, Mats Wilander n’est pas passé par quatre chemins au sujet du dernier objectif de l’Allemand : la place de numéro 1 mondial.
Pour le Suédois, même si Sascha peut et doit viser cette place, la réalité concernant l’identité du meilleur joueur du monde se jouera uniquement sur le court.
« Il doit viser cette place de numéro 1 mondial, c’est certain. Il a joué au tennis pour remporter un Grand Chelem. C’est fait. Le dernier objectif maintenant, c’est d’être le meilleur joueur du monde. Pour l’instant, on peut dire qu’il l’est. Mais nous ne serons pas tous d’accord, parce qu’il y a Sinner et Alcaraz, et qu’on veut les voir à 100 % de leur forme. Zverev doit encore les battre en Grand Chelem. C’est à ce moment‐là qu’il sera le patron. Il en est donc encore un peu loin. »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 14:44