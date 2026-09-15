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Mats Wilander très clair avec Zverev : « Pour être le meilleur joueur du monde, Sascha doit encore battre Alcaraz et Sinner en Grand Chelem. Il en est donc encore un peu loin »

Par
Thomas S
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Invité par nos confrères de L’Équipe à revenir sur le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, Mats Wilander n’est pas passé par quatre chemins au sujet du dernier objectif de l’Allemand : la place de numéro 1 mondial. 

Pour le Suédois, même si Sascha peut et doit viser cette place, la réalité concer­nant l’iden­tité du meilleur joueur du monde se jouera unique­ment sur le court. 

« Il doit viser cette place de numéro 1 mondial, c’est certain. Il a joué au tennis pour remporter un Grand Chelem. C’est fait. Le dernier objectif main­te­nant, c’est d’être le meilleur joueur du monde. Pour l’ins­tant, on peut dire qu’il l’est. Mais nous ne serons pas tous d’ac­cord, parce qu’il y a Sinner et Alcaraz, et qu’on veut les voir à 100 % de leur forme. Zverev doit encore les battre en Grand Chelem. C’est à ce moment‐là qu’il sera le patron. Il en est donc encore un peu loin. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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