Invité par nos confrères de L’Équipe à revenir sur le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, Mats Wilander n’est pas passé par quatre chemins au sujet du dernier objectif de l’Allemand : la place de numéro 1 mondial.

Pour le Suédois, même si Sascha peut et doit viser cette place, la réalité concer­nant l’iden­tité du meilleur joueur du monde se jouera unique­ment sur le court.

« Il doit viser cette place de numéro 1 mondial, c’est certain. Il a joué au tennis pour remporter un Grand Chelem. C’est fait. Le dernier objectif main­te­nant, c’est d’être le meilleur joueur du monde. Pour l’ins­tant, on peut dire qu’il l’est. Mais nous ne serons pas tous d’ac­cord, parce qu’il y a Sinner et Alcaraz, et qu’on veut les voir à 100 % de leur forme. Zverev doit encore les battre en Grand Chelem. C’est à ce moment‐là qu’il sera le patron. Il en est donc encore un peu loin. »