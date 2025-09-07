Mats suit le tennis de près depuis longtemps. Comme il l’explique, Jannik et Carlos ont changé l’idée du tennis moderne. Le Suédois revient sur la période précédente qui était « dominée » par des Medvedev et compagnie. Pour lui, la différence se situe avant tout sur une idée du jeu.
« La raison pour laquelle je crois que Sinner et Alcaraz sont si loin devant les autres dans le jeu masculin, c’est qu’ils sont très complets. Si vous regardez la période précédente, nous avions Daniil Medvedev qui était peut‐être comme le meilleur joueur sur terrain dur au monde pendant un certain temps. Et si maintenant l’on compare le rythme de jeu et la vitesse de Jannik Sinner, on constate une grande différence. Sinner n’attend rien. Il va chercher le ballon, l’attaque et met ses adversaires sous pression alors que Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Medvedev attendent souvent que le ballon vienne à eux. On ne voit pas ça avec Sinner et Alcaraz. Ils sont juste beaucoup plus agressifs que les autres joueurs, et pas seulement de temps en temps. Tout le temps »
