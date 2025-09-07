Mats suit le tennis de près depuis long­temps. Comme il l’ex­plique, Jannik et Carlos ont changé l’idée du tennis moderne. Le Suédois revient sur la période précé­dente qui était « dominée » par des Medvedev et compa­gnie. Pour lui, la diffé­rence se situe avant tout sur une idée du jeu.

« La raison pour laquelle je crois que Sinner et Alcaraz sont si loin devant les autres dans le jeu masculin, c’est qu’ils sont très complets. Si vous regardez la période précé­dente, nous avions Daniil Medvedev qui était peut‐être comme le meilleur joueur sur terrain dur au monde pendant un certain temps. Et si main­te­nant l’on compare le rythme de jeu et la vitesse de Jannik Sinner, on constate une grande diffé­rence. Sinner n’at­tend rien. Il va cher­cher le ballon, l’at­taque et met ses adver­saires sous pres­sion alors que Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Medvedev attendent souvent que le ballon vienne à eux. On ne voit pas ça avec Sinner et Alcaraz. Ils sont juste beau­coup plus agres­sifs que les autres joueurs, et pas seule­ment de temps en temps. Tout le temps »