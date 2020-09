Peu présente dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis qu’elle entraîne Lucas Pouille, Amélie Mauresmo reste malgré tout une observatrice attentive et pertinente du circuit. L’ancienne numéro 1 mondiale, qui n’est pas du genre à faire de la langue de bois, à jugé en quelques mots via son compte Twitter ce qu’elle pensait de la bulle développée par l’USTA depuis le tournoi de Cincinnati. Et on ne peut pas dire qu’elle est emballée.

« Je voulais vraiment croire que les instances en charge pouvaient organiser cette « tournée américaine » mais là ça tourne quand même au ridicule… L’US Open 2020 : fiasco ou réussite ? Enfin ce n’est pas encore fini attendons la suite ! », a écrit l’ancienne capitaine de Fed Cup. Après l’affaire du test positif au COVID-19 de Benoît Paire et l’exclusion de Kristina Mladenovic, le clan tricolore semble plutôt remonté contre la fédération américaine.