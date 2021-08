Brillamment qualifié pour le grand tableau de l’US Open où il sera opposé à l’Espagnol Carreno Busta ce mardi, le Franco‐Américain, Maxime Cressy, fait perdurer tant bien que mal la tradi­tion presque disparue du service‐volée et des montées au filet.

Pour preuve, et d’après les chiffres du Grand Chelem new‐yorkais, Cressy est le seul joueur depuis 2017 a dépassé les 50% de points disputés au filet, loin devant Mischa Zverev et Ivo Karlovic et bien au dessus de la moyenne qui ne dépasse même pas les 20%.

1 – Maxime Cressy : 54,0%

2 – Mischa Zverev : 38,7%

3 – Ivo Karlovic : 38,2%

4 – Ramkumar Ramanathan : 37,9%

5 – Sergiy Stakhovsky : 36,4%

Moyenne de l’US Open : 19,4%

De plus, la volonté de Cressy d’aller de l’avant est souli­gnée lors­qu’on analyse le pour­cen­tage de coups qu’il joué à l’in­té­rieur de la ligne de fond :

Maxime Cressy : 51%

Moyenne US Open : 24 %

151e mondial à 24 ans, Maxime Cressy est comme un ovni dans une période où le tennis est dominé par les échanges en fond de court.