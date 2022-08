Mc Enroe (au sujet du cas Djokovic à l’US Open) : « Je ne suis pas d’accord avec mon gouvernement. C’est une connerie mais c’est la vie »

Récemment sur le site outkick.com, John McEnroe s’est exprimé à nouveau concer­nant la venue de Novak Djokovic à New‐York. Après avoir tenté de faire bouger les choses par des décla­ra­tions fracas­santes, John semble plus résigné maintenant.

« Je pense toujours que c’est une connerie. Je pense qu’il devrait être auto­risé à jouer. Mon opinion person­nelle, en tant que personne vaccinée ayant reçu une dose de rappel, est que cela devrait être laissé à l’ap­pré­cia­tion de chacun. Il a gagné beau­coup plus de Grands Chelems que moi et c’est son choix. Il a toujours été fidèle à ses idées et à ses pensées, et il a le droit de prendre sa propre déci­sion au sujet du vaccin. Il est l’un des plus grands spor­tifs de l’his­toire. Il prend les plus grandes précau­tions au sujet de son corps. Ce qu’il y a vrai­ment de frus­trant, c’est de constater qu’au moment même où je peux être détendu en regar­dant un match de foot­ball à la télé par exemple, il ne peut pas entrer dans mon pays parce qu’il n’est pas vacciné. C’est malheu­reux, mais ce sont les règles que le gouver­ne­ment a mis en place pour le moment. Je ne suis pas d’ac­cord, mais là, c’est la vie ».