John Mc Enroe est présent à Flushing Meadows. On a pu le voir plusieurs fois dans les tribunes du central. Il peut donc témoigné de ce qu’il voit et de ce qu’il ressent sur le site, ce qui est un petit privilège. En effet, il faut rappeler que les accréditations pour les observateurs ou pour les médias sont rares.

Dernièrement, il a donc été invité à faire un premier bilan de cet US Open. Le gaucher américain est plus que positif surtout quand il s’agit de parler tennis : « Débattre concernant la bulle, ce que l’on devait faire ou pas faire, c’est sans fin. Ce que je sais c’est que ces mesures ont été difficiles pour le quotidien des joueurs. Voir ces grandes tribunes vides est aussi un crève-coeur mais il faut l’accepter. Mais ce qui est finalement le plus impressionnant, c’est le niveau de jeu que j’observe à chaque jour, je m’y attendais pas »