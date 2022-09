John s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport au sujet du cas Casper Ruud. Son analyse peut nous laisser penser à juste titre que la finale face à Alcaraz est loin d’être jouée. Pour John, le Norvégien a de vraies qualités tennis­tiques et surtout il a beau­coup progressé.

« Il est génial, il est humble mais c’est vrai qu’il ne va pas mettre le feu au stade. Il n’a pas le charisme de Carlos Alcaraz ou de Frances Tiafoe, mais il fait honneur à notre jeu. Il est extrê­me­ment solide, il travaille dur. Ces dernières années, il a passé beau­coup de temps à l’aca­démie de Nadal, à observer la façon dont l’Espagnol travaillait. Cela l’a aidé à réaliser qu’il devait en faire encore plus. Il est dans une dyna­mique inté­res­sante, car son père est son entraî­neur et il est très impliqué dans ce domaine. Je pense qu’à Roland‐Garros, il était tota­le­ment dépassé par l’idée d’af­fronter Rafael Nadal sur terre battue. Mais main­te­nant, il semble jouer encore mieux qu’à Roland‐Garros et il doit se dire qu’il a une grande chance de gagner »