Lors de son 3e tour contre Lauren Davis, Iga Swiatek a adopté une atti­tude éton­nante lors d’un point où elle s’est retrouvée au filet. A 0–2, 30–30 pour l’Américaine, la numéro 1 mondiale a essayé de décon­cen­trer son adver­saire en faisant un saut, les jambes écar­tées, les bras en l’air. Cette tenta­tive un peu absurde n’a pas fonc­tionné et n’a pas plu à certains obser­va­teurs, à l’image de John McEnroe.

« Je ne pense pas que ce soit légal… c’est un coup en‐dessous de la cein­ture. La dernière fois que j’ai vu ça, c’était quand je jouais en 1986, je crois, et Mansour Bahrami avait mis ses mains grandes ouvertes comme pour dire : ‘Frappe moi’. Et mon parte­naire Peter Fleming lui a balancé une balle dans le front. Je lui ai dit : ‘C’est une blague, ce gars‐là ! Je ne comprends pas ce qu’il fait. C’est sérieux ?’ Et Bahrami a adoré : ‘Bon tir Peter, bon tir’. Je ne pense pas que Swiatek doive faire cela. Elle est si bonne. Mais elle apprendra. Elle a 21 ans », a déclaré le consul­tant Eurosport.