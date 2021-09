John McEnroe est dans les clous de ses pronos­tiques. Avant Wimbledon, il annon­çait que Novak Djokovic allait réalisé le Grand Chelem et perdre aux Jeux olym­piques. Pour le moment, il a eu raison concer­nant Tokyo. Cependant, il reste deux matchs au Serbe pour écrire l’his­toire, et pas des moindres. S’il passe l’obs­tacle Alexander Zverev, il devra ensuite proba­ble­ment se coltiner Daniil Medvedev.

Mais pour ‘Big Mag’, le numéro 1 mondial sera plus que jamais prêt pour ces échéances : « Novak veut balayer ce record (le Grand Chelem, ndlr). Je peux le voir gagner entre deux et quatre autres tour­nois du Grand Chelem. Je pense qu’il garde le meilleur pour la fin ; il devient plus fort au fur et à mesure que le tournoi avance. Il est évidem­ment humain, mais il n’y a aucun signe montrant qu’il va s’ef­fon­drer. La façon dont il a joué contre Berrettini, surtout les trois derniers sets, était son meilleur tennis de tout le tournoi. »