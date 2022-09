Impressionné comme beau­coup par la méta­mor­phose de Caroline Garcia sur le court, John McEnroe s’est récem­ment exprimé au sujet de la Française qui a l’oc­ca­sion de se quali­fier pour la première finale en Grand Chelem de sa carrière tout en prati­quant un jeu flam­boyant et offensif. Et ‘Big Mac’ adore ça.

« Quand je regar­dais son match, je me disais : ‘C’est Caroline Garcia ?’. Mon Dieu. Je pensais qu’elle avait des problèmes avec son service, jusqu’à récem­ment pour moi. Elle s’est quali­fiée à Cincinnati, elle était 70e mondiale. Maintenant, tout d’un coup, on dirait qu’elle va gagner tout le tournoi, donc c’est une méta­mor­phose qu’on ne voit pas très souvent avec elle. Elle se tient si près du court en retour, et elle écrase la balle. J’adore son atti­tude en ce moment, et je dois le recon­naître, c’est une ancienne n°4 mondiale. Je pensais qu’elle avait atteint son maximum. Elle a eu du mal à trouver ce petit quelque chose pendant des années, alors je lui recon­nais le mérite d’avoir fait un grand pas en avant. »