John McEnroe s’est exprimé au micro de la BBC. Pour John, il faut que le tennis reprenne car selon lui c’est maintenant vital pour la santé de ce sport : « Ce que veulent les fans et les joueurs de tennis – les deux sont des catégories auxquelles je pense appartenir – c’est que l’US Open ait lieu, peu importe à quel point il peut être étrange de jouer sans spectateurs. Même si le nombre de cas explose en Floride ou ailleurs aux États-Unis, à New York, la situation est meilleure qu’auparavant. Aujourd’hui, je pense que le tournoi aura lieu et que les joueurs seront aussi bien protégés que possible. Je ne connais pas le protocole et les contraintes qui seront mises en place. C’est certain qu’il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans les prochaines semaines. «