L’ancien joueur américain a été invité à commenter la période difficile que subit actuellement le Russe Daniil Medvedev. Selon John McEnroe, un retour au sein de l’élite est loin d’être garanti.
« Il doit se reprendre en main. Je ne suis pas sûr qu’il en soit capable. Je pense qu’il est complètement perdu en ce moment. Je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve. J’ai toujours apprécié Daniil. Il y a quelque chose dans l’US Open qui fait ressortir le meilleur et le pire de lui‐même »
Publié le samedi 30 août 2025 à 08:50