US Open

McEnroe ne croit plus en Medvedev : « Il doit se reprendre en main. Je ne suis pas sûr qu’il en soit capable »

Par Laurent Trupiano

L’ancien joueur améri­cain a été invité à commenter la période diffi­cile que subit actuel­le­ment le Russe Daniil Medvedev. Selon John McEnroe, un retour au sein de l’élite est loin d’être garanti. 

« Il doit se reprendre en main. Je ne suis pas sûr qu’il en soit capable. Je pense qu’il est complè­te­ment perdu en ce moment. Je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve. J’ai toujours apprécié Daniil. Il y a quelque chose dans l’US Open qui fait ressortir le meilleur et le pire de lui‐même »

Publié le samedi 30 août 2025 à 08:50

