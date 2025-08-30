L’ancien joueur améri­cain a été invité à commenter la période diffi­cile que subit actuel­le­ment le Russe Daniil Medvedev. Selon John McEnroe, un retour au sein de l’élite est loin d’être garanti.

« Il doit se reprendre en main. Je ne suis pas sûr qu’il en soit capable. Je pense qu’il est complè­te­ment perdu en ce moment. Je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve. J’ai toujours apprécié Daniil. Il y a quelque chose dans l’US Open qui fait ressortir le meilleur et le pire de lui‐même »