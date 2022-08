McEnroe persiste et signe sur Djokovic et l’US Open : « Je considère comme une blague le fait qu’il ne soit pas autorisé à participer »

Depuis plusieurs semaines, John McEnroe multi­plie les sorties média­tiques pour s’in­surger contre la non‐participation de Novak Djokovic à l’US Open en raison de son statut de non‐vacciné.

Récemment, dans une inter­view accordée à Marca, le quadruple lauréat à Flushing Meadows en a rajouté une couche.

« Je pense que c’est stupide qu’ils ne le laissent pas jouer. C’est ce qui se rapproche le plus d’une blague. Si j’avais été à sa place, je me serais fait vacciner, mais il faut respecter sa façon de penser. Nous vivons avec la pandémie depuis deux ans et demi et je consi­dère comme une blague le fait qu’il ne soit pas auto­risé à participer. »